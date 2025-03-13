https://ria.ru/20250313/rogov-2004881966.html

Рогов назвал решение ЕСПЧ по Одессе беспрецедентным

Рогов назвал решение ЕСПЧ по Одессе беспрецедентным - РИА Новости, 13.03.2025

Рогов назвал решение ЕСПЧ по Одессе беспрецедентным

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T22:29:00+03:00

2025-03-13T22:29:00+03:00

2025-03-13T22:29:00+03:00

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европейский суд по правам человека (еспч)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал беспрецедентным решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего Украину виновной в трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Ранее ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд счел, что власти "должны были принять усиленные меры безопасности в соответствующих районах и надлежащие меры для обнаружения и пресечения любых провокаций как можно скорее" Также ЕСПЧ отметил, что "пассивность полиции в ходе беспорядков – это известный факт". Суд также обязал Украину выплатить различные суммы в качестве компенсаций пострадавшим в беспорядках. "Своим решением ЕСПЧ указал напрямую на того, кто на самом деле виновен в трагедии в Одессе. Это беспрецедентный случай, когда Запад начал юридически признавать вину киевского режима, захватившего власть на Украине после государственного переворота в 2014 году", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, решение ЕСПЧ - плохой знак для киевского режима. "Это говорит о том, что презумпция вседозволенности сводится на нет и за свои преступления им придется отвечать не только перед своими гражданами, Россией, но и перед Западом, который непременно использует возможность потоптаться на костях киевского режима", - сказал Рогов. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20250313/odessa-2004757506.html

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