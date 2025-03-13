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Водителям объяснили, кого оштрафуют за зимнюю резину не в сезон - РИА Новости, 13.03.2025
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02:17 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/rezina-2004642003.html
Водителям объяснили, кого оштрафуют за зимнюю резину не в сезон
Водителям объяснили, кого оштрафуют за зимнюю резину не в сезон - РИА Новости, 13.03.2025
Водителям объяснили, кого оштрафуют за зимнюю резину не в сезон
Водителям запрещено ездить на зимних шипованных шинах с 1 июня по 1 сентября под угрозой штрафа, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T02:17:00+03:00
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авто
европейская юридическая служба
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Водителям запрещено ездить на зимних шипованных шинах с 1 июня по 1 сентября под угрозой штрафа, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.Он объяснил, что запрет действует только летом из-за большого разброса климатических зон. Там, где можно отказаться от шипованной резины в марте, тянуть до июня не стоит. Из-за использования в несезон она изнашивается, кроме того, ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь.По словам юриста, вовремя менять резину - задача водителя, инспектор ГИБДД может заметить несоответствие и привлечь за него к административной ответственности. Штраф за шипованную резину не по сезону - 500 рублей, но на первый раз могут ограничиться предупреждением. В любом случае, водитель обязан заботиться о безопасности движения и делать для этого все, что полагается по закону, заключил Безделин.
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авто, европейская юридическая служба, гибдд мвд рф, россия
Авто, Европейская Юридическая Служба, ГИБДД МВД РФ, Россия
Водителям объяснили, кого оштрафуют за зимнюю резину не в сезон

Юрист Безделин: за езду на зимней резине с 1 июня по 1 сентября грозит штраф

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работник меняет резину на колесе . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Водителям запрещено ездить на зимних шипованных шинах с 1 июня по 1 сентября под угрозой штрафа, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин.
Он объяснил, что запрет действует только летом из-за большого разброса климатических зон. Там, где можно отказаться от шипованной резины в марте, тянуть до июня не стоит. Из-за использования в несезон она изнашивается, кроме того, ухудшается управляемость и увеличивается тормозной путь.
По словам юриста, вовремя менять резину - задача водителя, инспектор ГИБДД может заметить несоответствие и привлечь за него к административной ответственности. Штраф за шипованную резину не по сезону - 500 рублей, но на первый раз могут ограничиться предупреждением. В любом случае, водитель обязан заботиться о безопасности движения и делать для этого все, что полагается по закону, заключил Безделин.
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