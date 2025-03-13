https://ria.ru/20250313/rets-2004837643.html

РЭЦ рассказал пермским предпринимателям об инструментах развития экспорта

РЭЦ рассказал пермским предпринимателям об инструментах развития экспорта - РИА Новости, 13.03.2025

РЭЦ рассказал пермским предпринимателям об инструментах развития экспорта

Представители пермских компаний посетили офис Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве 13 марта, где им рассказали о мерах государственной... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:47:00+03:00

2025-03-13T18:47:00+03:00

2025-03-13T18:47:00+03:00

экономика

россия

пермский край

экспорт

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Представители пермских компаний посетили офис Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) в Москве 13 марта, где им рассказали о мерах государственной поддержки, финансовых и нефинансовых услугах Группы РЭЦ, которые позволят выйти на внешние рынки, увеличить экспортные продажи, расширить базу иностранных покупателей и рынки сбыта, сообщает центр."Российский экспортный центр стремится создать для компаний такие условия, чтобы они могли быстрее пробивать себе дорогу на внешние рынки, зная, что на каждом пути им есть к кому обратиться за помощью. Пермский бизнес предлагает уникальные, конкурентоспособные решения и, что важно, с интересом смотрит на сложные, далекие рынки. Более 90% экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции края приходится на дальнее зарубежье. Мы отмечаем значительный экспортный потенциал местных компаний и совместно с правительством Пермского края будем продолжать работать над его реализацией", - отметил вице-президент РЭЦ Александр Молодцов.В состав делегации, посетившей офис РЭЦ, вошли представители пермского продюсерского центра мультипликации, компании-производителя высокоэффективных составов проникающей гидроизоляции бетона, компании-экспортера услуг по обучению сотрудников промышленных предприятий, производителя синтетических восковых добавок, а также деревообрабатывающего завода полного цикла, завода по производству сорбентов и производителей лакокрасочных материалов и детской мебели.В рамках визита предприниматели обсудили со специалистами Группы РЭЦ способы преодоления барьеров, сдерживающих развитие экспорта, и ознакомились с ключевыми мерами поддержки, которые упрощают процессы на каждом этапе выхода на внешние рынки. Так, для развития навыков ведения внешнеэкономической деятельности бизнес может прийти на обучение в Школу экспорта РЭЦ. С поиском партнеров помогут выставки, бизнес-миссии и фестивали-ярмарки "Сделано в России".Найти поставщика, специалистов по логистике или юриста можно также на сервисе "Профессионалы экспорта", который работает на цифровой платформе "Мой экспорт".Расширить географию поставок экспортеры могут также через зарубежные представительства РЭЦ. Сейчас зарубежная сеть Группы охватывает 17 стран ближнего и дальнего зарубежья. Представители помогают с поиском покупателей и партнеров, сопровождают переговоры, оказывают содействие в решении бизнес-процессов.Отдельный блок семинара был посвящен продвижению продукции по каналам электронной торговли. В частности, бизнес может разместить свою продукцию в национальных магазинах под брендом Made in Russia на крупнейших зарубежных маркетплейсах.Предприятиям также рассказали о страховой и кредитно-гарантийной поддержке, которую оказывают ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, входящие в Группу РЭЦ.Кроме того, предприниматели узнали о возможностях программы продвижения за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Первый шаг для вступления в программу - получение бесплатного добровольного сертификата "Сделано в России", который выдается РЭЦ по пяти направлениям: качество, уникальность, органичность, экологичность и надежность."Мы активно пользуемся мерами поддержки Группы РЭЦ: от вебинаров и консультаций до господдержки и поиска партнеров. Например, по итогам участия в выставке WETEX при поддержке РЭЦ нам удалось заключить контракт с крупнейшей нефтяной компанией ОАЭ. Развивать экспорт значительно проще, когда можно обратиться за квалифицированной помощью в решении практически всех задач", - поделилась коммерческий директор торгового дома пермского завода сорбентов "УралХимСорб" Екатерина Омелина.

https://ria.ru/20250313/rets-2004696513.html

https://ria.ru/20250312/rets-2004594119.html

россия

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экономика, россия, пермский край, экспорт