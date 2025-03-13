https://ria.ru/20250313/rets-2004697560.html

РЭЦ приглашает экспортеров РФ на деловую миссию в Ереван

РЭЦ приглашает экспортеров РФ на деловую миссию в Ереван - РИА Новости, 13.03.2025

РЭЦ приглашает экспортеров РФ на деловую миссию в Ереван

Деловая миссия в сфере продуктов питания, красоты и фармацевтики пройдет в Ереване 4 и 5 июня, заявки на участие в ней принимаются до 5 апреля на цифровой... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:06:00+03:00

2025-03-13T11:06:00+03:00

2025-03-13T11:06:00+03:00

армения

ереван

россия

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189447_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_d401ec859978618d195c41b734e7b94b.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Деловая миссия в сфере продуктов питания, красоты и фармацевтики пройдет в Ереване 4 и 5 июня, заявки на участие в ней принимаются до 5 апреля на цифровой платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Деловая миссия предоставляет возможность для российских экспортеров установить прямые контакты с дистрибьюторами и покупателями из Армении. Индивидуальные встречи позволят участникам обсудить конкретные условия сотрудничества, что значительно увеличивает шансы на успешное заключение сделок, в том числе прямо во время деловой миссии", - говорится в сообщении.Предыдущая бизнес-миссия в Ереване, состоявшаяся в 2024 году, показала большую заинтересованность армянского бизнеса в российской продукции.Российским экспортерам, принимающим участие в деловых миссиях, предоставляется поддержка со стороны Российского экспортного центра. Так, им компенсируют 100% на информационное продвижение мероприятий, включая рекламу и разработку раздаточных материалов. Также предусмотрено финансирование администрирования и организации мероприятия. Компенсируются транспортные расходы для коллективных перевозок участников, затраты на оформление деловой зоны. Кроме того, РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний-участников деловой миссии и сопровождает их на каждом этапе работы деловой миссии."Российский экспортный центр проводит деловые миссии в Армении с 2022 года, и мы наблюдаем значительную эффективность этих мероприятий. Личное знакомство и налаживание теплых контактов с армянскими предпринимателями становятся залогом успеха, что подтверждается результатами предыдущих миссий", - уточнил руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.График бизнес-миссий и международных выставок на 2025 год, участвовать в которых экспортеры смогут при поддержке РЭЦ, доступен на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".

https://ria.ru/20250312/rets-2004594119.html

https://ria.ru/20250312/rets-2004564155.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

армения, ереван, россия, российский экспортный центр (рэц)