https://ria.ru/20250313/respublika-2004774019.html

Сирийская арабская республика сохранит прежнее название

Сирийская арабская республика сохранит прежнее название - РИА Новости, 13.03.2025

Сирийская арабская республика сохранит прежнее название

Комиссия по объявлению проекта конституции Сирии приняла решение сохранить прежнее название государства: Сирийская арабская республика, сообщается в заявлении... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:46:00+03:00

2025-03-13T15:46:00+03:00

2025-03-13T15:46:00+03:00

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сирия

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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Комиссия по объявлению проекта конституции Сирии приняла решение сохранить прежнее название государства: Сирийская арабская республика, сообщается в заявлении комиссии в четверг. "Мы остановились на прежнем названии государства - Сирийская арабская республика, религия президента ислам, и исламская юриспруденция является основной законодательства", - говорится в заявлении. После начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году ряд представителей оппозиционных сил за рубежом неоднократно выступали с предложением о смене названия государства в рамках поправок в конституцию с удалением из него слова "арабская", мотивируя это тем, что в стране проживает множество национальных меньшинств, которые не считают себя арабами.

https://ria.ru/20250313/siriya-2004642939.html

сирия

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в мире, сирия