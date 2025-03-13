https://ria.ru/20250313/respublika-2004774019.html
Сирийская арабская республика сохранит прежнее название
Сирийская арабская республика сохранит прежнее название - РИА Новости, 13.03.2025
Сирийская арабская республика сохранит прежнее название
Комиссия по объявлению проекта конституции Сирии приняла решение сохранить прежнее название государства: Сирийская арабская республика, сообщается в заявлении... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:46:00+03:00
2025-03-13T15:46:00+03:00
2025-03-13T15:46:00+03:00
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БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Комиссия по объявлению проекта конституции Сирии приняла решение сохранить прежнее название государства: Сирийская арабская республика, сообщается в заявлении комиссии в четверг. "Мы остановились на прежнем названии государства - Сирийская арабская республика, религия президента ислам, и исламская юриспруденция является основной законодательства", - говорится в заявлении. После начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году ряд представителей оппозиционных сил за рубежом неоднократно выступали с предложением о смене названия государства в рамках поправок в конституцию с удалением из него слова "арабская", мотивируя это тем, что в стране проживает множество национальных меньшинств, которые не считают себя арабами.
https://ria.ru/20250313/siriya-2004642939.html
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в мире, сирия
Сирийская арабская республика сохранит прежнее название
Комиссия по конституции Сирии приняла решение сохранить прежнее название страны
БЕЙРУТ, 13 мар - РИА Новости. Комиссия по объявлению проекта конституции Сирии приняла решение сохранить прежнее название государства: Сирийская арабская республика, сообщается в заявлении комиссии в четверг.
"Мы остановились на прежнем названии государства - Сирийская арабская республика, религия президента ислам, и исламская юриспруденция является основной законодательства", - говорится в заявлении.
После начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году ряд представителей оппозиционных сил за рубежом неоднократно выступали с предложением о смене названия государства в рамках поправок в конституцию с удалением из него слова "арабская", мотивируя это тем, что в стране проживает множество национальных меньшинств, которые не считают себя арабами.