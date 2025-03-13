Рейтинг@Mail.ru
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/rejs-2004675490.html
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область - РИА Новости, 13.03.2025
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область
Четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту "Гагарин", следует из онлайн-табло на сайте... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:29:00+03:00
2025-03-13T09:29:00+03:00
москва
саратов
петровский район
роман бусаргин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_0:61:3086:1797_1920x0_80_0_0_43a495a444294044aaea73aca78a2628.jpg
САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту "Гагарин", следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 07.45 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиаузел временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Позднее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников утром в четверг есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, пострадавших нет. По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, прибудет к месту назначения на два с половиной часа позже - в 12.50 (11.50 мск) вместо 10.15 (09.15 мск). Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.35 (12.35 мск). Рейс DP-467 авиакомпании "Победа" из московского "Внуково" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.50 мск, задерживается более чем на полтора часа и, как ожидается, вылетит в 09.30 мск. Позже вылетит и обратный рейс DP-468 в Москву – перенос с 11.00 (10.00 мск) до 12.15 (11.15 мск).
https://ria.ru/20250313/penza-2004669438.html
https://ria.ru/20250313/volgograd-2004675183.html
москва
саратов
петровский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153145/62/1531456288_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_6663732fa04cb6dcf7bb56297e4ca301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, саратов, петровский район, роман бусаргин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Саратов, Петровский район, Роман Бусаргин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область

Четыре авиарейса из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту "Гагарин", следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 07.45 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиаузел временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Позднее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников утром в четверг есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, пострадавших нет.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В пензенском аэропорту ввели временные ограничения
09:03
По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, прибудет к месту назначения на два с половиной часа позже - в 12.50 (11.50 мск) вместо 10.15 (09.15 мск). Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.35 (12.35 мск).
Рейс DP-467 авиакомпании "Победа" из московского "Внуково" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.50 мск, задерживается более чем на полтора часа и, как ожидается, вылетит в 09.30 мск. Позже вылетит и обратный рейс DP-468 в Москву – перенос с 11.00 (10.00 мск) до 12.15 (11.15 мск).
Самолет Airbus A320 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения
09:27
 
МоскваСаратовПетровский районРоман БусаргинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала