https://ria.ru/20250313/rejs-2004675490.html

Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область

Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область - РИА Новости, 13.03.2025

Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область

Четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту "Гагарин", следует из онлайн-табло на сайте... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:29:00+03:00

2025-03-13T09:29:00+03:00

2025-03-13T09:29:00+03:00

москва

саратов

петровский район

роман бусаргин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту "Гагарин", следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 07.45 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиаузел временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Позднее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников утром в четверг есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, пострадавших нет. По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, прибудет к месту назначения на два с половиной часа позже - в 12.50 (11.50 мск) вместо 10.15 (09.15 мск). Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.35 (12.35 мск). Рейс DP-467 авиакомпании "Победа" из московского "Внуково" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.50 мск, задерживается более чем на полтора часа и, как ожидается, вылетит в 09.30 мск. Позже вылетит и обратный рейс DP-468 в Москву – перенос с 11.00 (10.00 мск) до 12.15 (11.15 мск).

https://ria.ru/20250313/penza-2004669438.html

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москва

саратов

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москва, саратов, петровский район, роман бусаргин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия