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Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область - РИА Новости, 13.03.2025
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область
Четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту "Гагарин", следует из онлайн-табло на сайте... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:29:00+03:00
2025-03-13T09:29:00+03:00
2025-03-13T09:29:00+03:00
москва
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петровский район
роман бусаргин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются из-за введенных ограничений в аэропорту "Гагарин", следует из онлайн-табло на сайте воздушной гавани. Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 07.45 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиаузел временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Позднее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников утром в четверг есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, пострадавших нет. По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, рейс SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.25 мск, прибудет к месту назначения на два с половиной часа позже - в 12.50 (11.50 мск) вместо 10.15 (09.15 мск). Позже вылетит и обратный рейс SU-1357 в Москву – перенос с 11.05 (10.05 мск) до 13.35 (12.35 мск). Рейс DP-467 авиакомпании "Победа" из московского "Внуково" в Саратов, вылет которого был запланирован на 07.50 мск, задерживается более чем на полтора часа и, как ожидается, вылетит в 09.30 мск. Позже вылетит и обратный рейс DP-468 в Москву – перенос с 11.00 (10.00 мск) до 12.15 (11.15 мск).
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москва, саратов, петровский район, роман бусаргин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, шереметьево (аэропорт), происшествия
Москва, Саратов, Петровский район, Роман Бусаргин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Происшествия
Авиарейсы из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область
Четыре авиарейса из Москвы задерживаются из-за атаки БПЛА на Саратовскую область