https://ria.ru/20250313/regiony-2004699338.html
Опрос показал отношение россиян к новым регионам
Опрос показал отношение россиян к новым регионам - РИА Новости, 13.03.2025
Опрос показал отношение россиян к новым регионам
Большинство (74%) россиян положительно относятся к вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, 50% россиян гордятся этим событием,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:04:00+03:00
2025-03-13T11:04:00+03:00
2025-03-13T11:04:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Большинство (74%) россиян положительно относятся к вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, 50% россиян гордятся этим событием, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Три четверти (74%) россиян заявили, что положительно относятся к воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с Россией, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Половина (50%) респондентов чувствуют гордость от вхождения новых регионов в состав России, 10% отметили, что испытывают восхищение от этого события. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html
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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вциом
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, ВЦИОМ
Опрос показал отношение россиян к новым регионам
ВЦИОМ: 74% россиян положительно относятся к вхождению новых регионов в состав РФ