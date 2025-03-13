https://ria.ru/20250313/regiony-2004699338.html

Опрос показал отношение россиян к новым регионам

Опрос показал отношение россиян к новым регионам - РИА Новости, 13.03.2025

Опрос показал отношение россиян к новым регионам

Большинство (74%) россиян положительно относятся к вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, 50% россиян гордятся этим событием,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:04:00+03:00

2025-03-13T11:04:00+03:00

2025-03-13T11:04:00+03:00

общество

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вциом

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Большинство (74%) россиян положительно относятся к вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, 50% россиян гордятся этим событием, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Три четверти (74%) россиян заявили, что положительно относятся к воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик и освобожденных районов Херсонской и Запорожской областей с Россией, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ. Половина (50%) респондентов чувствуют гордость от вхождения новых регионов в состав России, 10% отметили, что испытывают восхищение от этого события. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 марта 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20250206/spetsoperatsiya-1997670793.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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общество, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вциом