https://ria.ru/20250313/razgovor-2004819549.html

В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг

В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг - РИА Новости, 13.03.2025

В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:03:00+03:00

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владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

политика

сша

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250313/putin-2004759996.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, сша, россия