https://ria.ru/20250313/razgovor-2004819549.html
В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг
В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг - РИА Новости, 13.03.2025
В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:03:00+03:00
2025-03-13T18:03:00+03:00
2025-03-13T18:06:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг не ожидается, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250313/putin-2004759996.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, сша, россия
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, США, Россия
В Кремле не ожидают разговора Путина и Трампа в четверг
Песков заявил, что разговор Путина и Трампа в четверг не ожидается