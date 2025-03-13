https://ria.ru/20250313/putin-2004857445.html

Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики

Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики - РИА Новости, 13.03.2025

Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики

Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:43:00+03:00

2025-03-13T19:43:00+03:00

2025-03-13T19:43:00+03:00

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. "У нас (России и Белоруссии - ред.) очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства, поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin-2004848795.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, владимир путин