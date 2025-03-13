https://ria.ru/20250313/putin-2004857284.html
Путин оценил работу правительств России и Белоруссии по вопросам интеграции
Путин оценил работу правительств России и Белоруссии по вопросам интеграции - РИА Новости, 13.03.2025
Путин оценил работу правительств России и Белоруссии по вопросам интеграции
Правительства России и Белоруссии работают напряженно и результативно по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:42:00+03:00
2025-03-13T19:42:00+03:00
2025-03-13T19:42:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Правительства России и Белоруссии работают напряженно и результативно по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правительства работают очень напряженно, интенсивно и результативно, время от времени нам с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) приходится принимать какое-то участие для того, чтобы согласовать несогласованности между различными ведомствами, но это происходит все в рабочем порядке", - сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/rossija-2004856988.html
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин оценил работу правительств России и Белоруссии по вопросам интеграции
Путин: правительства РФ и Белоруссии работают результативно по теме интеграции