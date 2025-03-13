Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004856700.html
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами
Интересы Белоруссии при взаимодействии России с любыми другими партнерами и соседями всегда учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:39:00+03:00
2025-03-13T19:39:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
москва
белоруссия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004854883_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_618156808d7f569c6b9842eaf2346aec.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интересы Белоруссии при взаимодействии России с любыми другими партнерами и соседями всегда учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Интересы республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было, и с нашими партнерами за океаном, и с ближайшими нашими союзниками, соседями учитываются всегда", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/odkb-2004856579.html
москва
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004854883_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_6751e37e9649852be8aaccf8273fc702.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Белоруссия, Россия, В мире
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами

Путин: РФ всегда учитывает интересы Белоруссии при контактах с партнерами

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии подписания совместного заявления и документов по итогам встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии подписания совместного заявления и документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) на церемонии подписания совместного заявления и документов по итогам встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интересы Белоруссии при взаимодействии России с любыми другими партнерами и соседями всегда учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
"Интересы республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было, и с нашими партнерами за океаном, и с ближайшими нашими союзниками, соседями учитываются всегда", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Москва и Минск выразили готовность развивать Коллективные силы ОДКБ
Вчера, 19:38
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала