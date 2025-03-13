https://ria.ru/20250313/putin-2004856700.html
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами
Интересы Белоруссии при взаимодействии России с любыми другими партнерами и соседями всегда учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:39:00+03:00
2025-03-13T19:39:00+03:00
2025-03-13T19:39:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интересы Белоруссии при взаимодействии России с любыми другими партнерами и соседями всегда учитываются, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе. "Интересы республики Беларусь при наших взаимоотношениях с кем бы то ни было, и с нашими партнерами за океаном, и с ближайшими нашими союзниками, соседями учитываются всегда", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/odkb-2004856579.html
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владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Белоруссия, Россия, В мире
Путин: Россия всегда учитывает интересы Белоруссии в общении с партнерами
Путин: РФ всегда учитывает интересы Белоруссии при контактах с партнерами