https://ria.ru/20250313/putin-2004856135.html

Путин раскрыл, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев

Путин раскрыл, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев - РИА Новости, 13.03.2025

Путин раскрыл, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:35:00+03:00

2025-03-13T19:35:00+03:00

2025-03-13T19:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

александр лукашенко

москва

белоруссия

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле. "Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности", - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/putin-2004855739.html

москва

белоруссия

россия

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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию "Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию. 2025-03-13T19:35 true PT7M30S

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владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, россия