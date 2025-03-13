https://ria.ru/20250313/putin-2004856135.html
Путин раскрыл, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев
Путин раскрыл, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев - РИА Новости, 13.03.2025
Путин раскрыл, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:35:00+03:00
2025-03-13T19:35:00+03:00
2025-03-13T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр лукашенко
москва
белоруссия
россия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта исходя из ситуации на земле. "Исходя из того, как будет складываться ситуация на земле, будем договариваться о следующих шагах и для прекращения конфликта, и для выхода на приемлемые для всех договоренности", - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/putin-2004855739.html
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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию
"Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается"
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию.
2025-03-13T19:35
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владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Белоруссия, Россия
Путин раскрыл, из чего будет исходить Россия в вопросе прекращения боев
Путин: РФ будет договариваться о прекращении боев исходя из ситуации на земле