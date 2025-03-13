https://ria.ru/20250313/putin-2004855739.html

Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России

Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России - РИА Новости, 13.03.2025

Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России

Президент РФ Владимир Путин уверен, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:34:00+03:00

2025-03-13T19:34:00+03:00

2025-03-13T19:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. "Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область будут исполнены также, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004846549.html

россия

курская область

белоруссия

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россия, курская область, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко