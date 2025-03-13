Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004855739.html
Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России
Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России
Президент РФ Владимир Путин уверен, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:34:00+03:00
2025-03-13T19:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004846421_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_05100c339029dde06123353f61e4f336.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. "Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область будут исполнены также, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004846549.html
россия
курская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004846421_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_7cdf1d2bf247186c5e05562eab832fea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин заявил об уверенности в исполнении планов ВС России

Путин: планы ВС РФ в Курской области и на других участках будут исполнены

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что все планы ВС РФ в Курской области и на других участках линии боевого соприкосновения будут исполнены.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
"Уверен, что все планы, которые намечены на участке вклинения в Курскую область будут исполнены также, как и на других участках боевого соприкосновения", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала