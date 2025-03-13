https://ria.ru/20250313/putin-2004855406.html
Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии
Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:33:00+03:00
2025-03-13T19:33:00+03:00
2025-03-13T19:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии, говорится в заявлении президентов двух стран. "Главы государств осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении России и Беларуси, вмешательство во внутренние дела обоих государств, применение односторонних санкций, в том числе экстерриториального характера, в нарушение Устава ООН, подчеркивают, что такие меры наносят ущерб международному и устойчивому развитию, и считают недопустимым политическое давление, оказываемое на третьи страны посредством нелегитимных санкционных механизмов", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, оон
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ООН
Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии
Путин и Лукашенко осуждают агрессивную политику ЕС в отношении РФ и Белоруссии