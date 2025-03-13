https://ria.ru/20250313/putin-2004855406.html

Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии

Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко осудили политику ЕС против России и Белоруссии

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:33:00+03:00

2025-03-13T19:33:00+03:00

2025-03-13T19:33:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

оон

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении РФ и Белоруссии, говорится в заявлении президентов двух стран. "Главы государств осуждают агрессивно-конфронтационный характер политики Европейского союза в отношении России и Беларуси, вмешательство во внутренние дела обоих государств, применение односторонних санкций, в том числе экстерриториального характера, в нарушение Устава ООН, подчеркивают, что такие меры наносят ущерб международному и устойчивому развитию, и считают недопустимым политическое давление, оказываемое на третьи страны посредством нелегитимных санкционных механизмов", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, оон