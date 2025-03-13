Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Союзное государство
 
19:29 13.03.2025 (обновлено: 19:30 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004853735.html
Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства
Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение стратегического партнерства между двумя... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:29:00+03:00
2025-03-13T19:30:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
москва
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004770723_0:333:3048:2048_1920x0_80_0_0_067e66164d59f94d64b1d02cf528fe25.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах в целях укрепления двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении глав государств. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. "Главы государств подтверждают союзнический характер отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь и неизменность курса на расширение стратегического партнерства во всех сферах в целях всемерного укрепления двустороннего сотрудничества и дальнейшего углубления интеграционных процессов на основе принципов суверенного равенства, учета интересов друг друга и добросовестного выполнения взаимных обязательств", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004770723_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c3e6e5561d807d42599ac763aaa35bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства

Путин и Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение партнерства стран

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах в целях укрепления двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении глав государств.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
«
"Главы государств подтверждают союзнический характер отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь и неизменность курса на расширение стратегического партнерства во всех сферах в целях всемерного укрепления двустороннего сотрудничества и дальнейшего углубления интеграционных процессов на основе принципов суверенного равенства, учета интересов друг друга и добросовестного выполнения взаимных обязательств", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
Пресс конференция Путина и Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Вчера, 18:14
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияМоскваАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала