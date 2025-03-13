https://ria.ru/20250313/putin-2004853735.html

Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства

Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение стратегического партнерства между двумя... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:29:00+03:00

2025-03-13T19:29:00+03:00

2025-03-13T19:30:00+03:00

союзное государство

россия

белоруссия

москва

александр лукашенко

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах в целях укрепления двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении глав государств. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. "Главы государств подтверждают союзнический характер отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь и неизменность курса на расширение стратегического партнерства во всех сферах в целях всемерного укрепления двустороннего сотрудничества и дальнейшего углубления интеграционных процессов на основе принципов суверенного равенства, учета интересов друг друга и добросовестного выполнения взаимных обязательств", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

россия

белоруссия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин