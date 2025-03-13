Путин и Лукашенко подтвердили курс на расширение партнерства
Путин и Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение партнерства стран
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердили неизменность курса на расширение стратегического партнерства между двумя странами во всех сферах в целях укрепления двустороннего сотрудничества, говорится в заявлении глав государств.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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"Главы государств подтверждают союзнический характер отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь и неизменность курса на расширение стратегического партнерства во всех сферах в целях всемерного укрепления двустороннего сотрудничества и дальнейшего углубления интеграционных процессов на основе принципов суверенного равенства, учета интересов друг друга и добросовестного выполнения взаимных обязательств", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.