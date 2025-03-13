https://ria.ru/20250313/putin-2004853268.html

Сотрудничество США и России обеспечит Европе "газовую трубу", заявил Путин

Сотрудничество США и России обеспечит Европе "газовую трубу", заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Сотрудничество США и России обеспечит Европе "газовую трубу", заявил Путин

Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:27:00+03:00

2025-03-13T19:27:00+03:00

2025-03-13T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. "Хотел добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич по поводу "трубы" для Европы. Если США и Россия о чем-то договорятся, то да, действительно, если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу, потому что можно будет получать дешевый российский газ", - сказал Путин. Президент Белоруссии 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20240926/putin-1974866516.html

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сша

европа

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Наталья Макарова

цены на нефть, россия, сша, европа, владимир путин, александр лукашенко