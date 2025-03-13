https://ria.ru/20250313/putin-2004851771.html

Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию

Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию - РИА Новости, 13.03.2025

Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию

Многие мировые лидеры, в том числе КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, уделяют внимание вопросам украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:22:00+03:00

2025-03-13T19:22:00+03:00

2025-03-13T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

индия

бразилия

александр лукашенко

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие мировые лидеры, в том числе КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, уделяют внимание вопросам украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. "У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств – и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южноафриканской Республики – занимаются этим вопросом (украинского урегулирования – ред.), уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь", - сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/putin--2004849476.html

россия

индия

бразилия

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владимир путин, россия, индия, бразилия, александр лукашенко, в мире