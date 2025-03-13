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Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:22 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004851771.html
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию
Многие мировые лидеры, в том числе КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, уделяют внимание вопросам украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:22:00+03:00
2025-03-13T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
индия
бразилия
александр лукашенко
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие мировые лидеры, в том числе КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, уделяют внимание вопросам украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. "У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств – и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южноафриканской Республики – занимаются этим вопросом (украинского урегулирования – ред.), уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь", - сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
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владимир путин, россия, индия, бразилия, александр лукашенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Индия, Бразилия, Александр Лукашенко, В мире
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию

Путин: многие лидеры стран уделяют внимание вопросам украинского урегулирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие мировые лидеры, в том числе КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, уделяют внимание вопросам украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.
"У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств – и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южноафриканской Республики – занимаются этим вопросом (украинского урегулирования – ред.), уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь", - сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин высказался о помощи мировых лидеров в завершении конфликта на Украине
Вчера, 19:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияИндияБразилияАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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