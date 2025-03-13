https://ria.ru/20250313/putin-2004851771.html
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию
Многие мировые лидеры, в том числе КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, уделяют внимание вопросам украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:22:00+03:00
2025-03-13T19:22:00+03:00
2025-03-13T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
индия
бразилия
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_9a851334a93ca6b98ec8d8a5cf69f43f.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие мировые лидеры, в том числе КНР, Индии, Бразилии, ЮАР, уделяют внимание вопросам украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин. "У всех у нас хватает своих текущих дел, но многие лидеры государств – и председатель Китайской Народной Республики, и премьер-министр Индии, президенты Бразилии и Южноафриканской Республики – занимаются этим вопросом (украинского урегулирования – ред.), уделяют немало времени. Мы всем им за это благодарны, потому что эта деятельность направлена на достижение благородной миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь", - сказал Путин в ходе итоговой пресс-конференции после переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/putin--2004849476.html
россия
индия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988182471_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_af4fa7214f8dbea5ba06fb91b519d7f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, индия, бразилия, александр лукашенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Индия, Бразилия, Александр Лукашенко, В мире
Путин: многие мировые лидеры уделяют внимание украинскому урегулированию
Путин: многие лидеры стран уделяют внимание вопросам украинского урегулирования