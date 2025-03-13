Учет интересов Белоруссии соответствует интересам России, заявил Путин
Путин: учет интересов Белоруссии соответствует национальным интересам России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Учет интересов Белоруссии полностью соответствует национальным интересам России, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Не учитывать взаимные интересы мы просто не можем, да и желания такого нет. Потому что любой наш шаг, на любом из... направлений, так или иначе отражается и на нас, и на Белоруссии. Учитывать интересы Белоруссии – это полностью соответствует национальным интересам Российской Федерации", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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