https://ria.ru/20250313/putin-2004851555.html

Учет интересов Белоруссии соответствует интересам России, заявил Путин

Учет интересов Белоруссии соответствует интересам России, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Учет интересов Белоруссии соответствует интересам России, заявил Путин

Учет интересов Белоруссии полностью соответствует национальным интересам России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:21:00+03:00

2025-03-13T19:21:00+03:00

2025-03-13T19:22:00+03:00

белоруссия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Учет интересов Белоруссии полностью соответствует национальным интересам России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Не учитывать взаимные интересы мы просто не можем, да и желания такого нет. Потому что любой наш шаг, на любом из... направлений, так или иначе отражается и на нас, и на Белоруссии. Учитывать интересы Белоруссии – это полностью соответствует национальным интересам Российской Федерации", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin--2004766113.html

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, владимир путин