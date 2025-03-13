https://ria.ru/20250313/putin-2004850772.html

Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин

Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин

Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:19:00+03:00

2025-03-13T19:19:00+03:00

2025-03-13T19:19:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.

https://ria.ru/20250305/minsk-2003171552.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, политика