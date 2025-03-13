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Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
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19:19 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004850772.html
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин
Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:19:00+03:00
2025-03-13T19:19:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250305/minsk-2003171552.html
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россия, белоруссия, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Политика
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин

Путин: для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии на переговорах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
«
"Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В Кремле назвали Минск лучшим местом для переговоров по Украине
5 марта, 12:27
 
РоссияБелоруссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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