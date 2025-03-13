https://ria.ru/20250313/putin-2004850772.html
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин
Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:19:00+03:00
2025-03-13T19:19:00+03:00
2025-03-13T19:19:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.
https://ria.ru/20250305/minsk-2003171552.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Политика
Для России вредно не учитывать интересы Белоруссии, заявил Путин
Путин: для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии на переговорах