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Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004849066.html
Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу
Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу
Президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные "один за одним" забирают населенные пункты, окружающие Суджу в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:15:00+03:00
2025-03-13T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
россия
курская область
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные "один за одним" забирают населенные пункты, окружающие Суджу в Курской области. "Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие (к Судже - ред.) населенные пункты, все агломерацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/sudzha-2004846549.html
суджа
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суджа, россия, курская область, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Россия, Курская область, Владимир Путин
Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу

Путин: военные "один за одним" забирают населенные пункты, окружающие Суджу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные "один за одним" забирают населенные пункты, окружающие Суджу в Курской области.
"Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие (к Судже - ред.) населенные пункты, все агломерацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Суджа после освобождения российскими военными от ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин рассказал об обещании российских военных освободить Суджу
Вчера, 19:08
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаРоссияКурская областьВладимир Путин
 
 
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