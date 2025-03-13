https://ria.ru/20250313/putin-2004849066.html

Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу

Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу - РИА Новости, 13.03.2025

Путин рассказал про освобождение населенных пунктов, окружающих Суджу

Президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные "один за одним" забирают населенные пункты, окружающие Суджу в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:15:00+03:00

2025-03-13T19:15:00+03:00

2025-03-13T19:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджа

россия

курская область

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные "один за одним" забирают населенные пункты, окружающие Суджу в Курской области. "Мы сейчас забираем один за одним все прилегающие (к Судже - ред.) населенные пункты, все агломерацию", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/sudzha-2004846549.html

суджа

россия

курская область

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2025

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суджа, россия, курская область, владимир путин