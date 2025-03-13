https://ria.ru/20250313/putin-2004848795.html

Россия будет ориентироваться на новый технологический этап, заявил Путин

Россия будет ориентироваться на новый технологический этап, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Россия будет ориентироваться на новый технологический этап, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет ориентироваться на требования нового технологического этапа в вопросах импортозамещения. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:13:00+03:00

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2025-03-13T19:14:00+03:00

владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет ориентироваться на требования нового технологического этапа в вопросах импортозамещения. Путин в четверг в Кремле провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", личная встреча длилась 1 час 3 минуты, после чего переговоры продолжились в расширенном составе в формате обеда. "Что касается таких вот фундаментальных направлений, сквозных направлений, связанных с будущим наших экономик, связанных с будущим наших отраслей промышленности, то, конечно, мы будем ориентироваться на требования нового технологического передела, нового технологического этапа. Это будет иметь первостепенное значение", - сказал во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров глава государства, говоря об импортозамещении.

https://ria.ru/20250313/putin-2004834765.html

белоруссия

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире