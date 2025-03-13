https://ria.ru/20250313/putin-2004847817.html
Путин рассказал о выборе блокированных в Курской области украинских военных
Путин рассказал о выборе блокированных в Курской области украинских военных - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал о выборе блокированных в Курской области украинских военных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у блокированных в Курской области украинских военнослужащих будет выбор - сдаться в плен или погибнуть. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:12:00+03:00
2025-03-13T19:12:00+03:00
2025-03-13T19:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у блокированных в Курской области украинских военнослужащих будет выбор - сдаться в плен или погибнуть. "Они пытаются выйти оттуда (из Курской области - ред.) небольшими группами по два-три человека, потому что все находится под нашим полным боевым контролем. Техника брошена полностью, вывезти ее невозможно. Она там и останется, это уже гарантировано. А если в ближайшие дни произойдет физическое блокирование, то выйти вообще никто не сможет. Будет только два способа: сдаться в плен или погибнуть", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, курская область, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, Курская область, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин рассказал о выборе блокированных в Курской области украинских военных
Путин: блокированные в Курской области военные ВСУ могут выбрать плен или гибель