https://ria.ru/20250313/putin-2004847511.html

Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин

Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин

У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:11:00+03:00

2025-03-13T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В Республике (Беларусь - ред.) работает более двух тысяч российских компаний, реализуются совместные проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это касается таких стратегически значимых отраслей, как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. И здесь у нас есть неплохие перспективы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров

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россия, белоруссия, владимир путин, в мире