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Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
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19:11 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004847511.html
Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин
Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин
У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:11:00+03:00
2025-03-13T19:11:00+03:00
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белоруссия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В Республике (Беларусь - ред.) работает более двух тысяч российских компаний, реализуются совместные проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это касается таких стратегически значимых отраслей, как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. И здесь у нас есть неплохие перспективы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров
https://ria.ru/20250313/oborona-2004847057.html
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Россия и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества, заявил Путин

Путин: РФ и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества в ряде отраслей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В Республике (Беларусь - ред.) работает более двух тысяч российских компаний, реализуются совместные проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это касается таких стратегически значимых отраслей, как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. И здесь у нас есть неплохие перспективы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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