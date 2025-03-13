https://ria.ru/20250313/putin-2004846207.html
Путин спросил, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине
Путин спросил, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Путин спросил, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине
Президент РФ Владимир Путин поставил вопрос, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:07:00+03:00
2025-03-13T19:07:00+03:00
2025-03-13T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил вопрос, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий на Украине и какова будет их цена. "Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий (в случае установления перемирия между Россией и Украиной - ред.)? И какова цена этим приказам?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin-2004836548.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин спросил, кто будет отдавать приказы о прекращении огня на Украине
Путин поставил вопрос, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий