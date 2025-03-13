https://ria.ru/20250313/putin-2004844766.html

Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной

Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной - РИА Новости, 13.03.2025

Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной

Идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, её поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:04:00+03:00

2025-03-13T19:04:00+03:00

2025-03-13T19:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, её поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сама по себе идея (перемирия с Украиной - ред.) правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html

украина

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир путин