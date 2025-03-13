https://ria.ru/20250313/putin-2004844766.html
Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной
Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной - РИА Новости, 13.03.2025
Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной
Идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, её поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:04:00+03:00
2025-03-13T19:04:00+03:00
2025-03-13T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Идея перемирия с Украиной правильная, Россия, безусловно, её поддерживает, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сама по себе идея (перемирия с Украиной - ред.) правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем, но есть вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин назвал идею перемирия с Украиной правильной
Путин: идея перемирия с Украиной правильная, Россия поддерживает ее