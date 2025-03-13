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Путин: в вопросе временного мирного соглашения с Украиной есть нюансы - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 13.03.2025 (обновлено: 19:04 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004844456.html
Путин: в вопросе временного мирного соглашения с Украиной есть нюансы
Путин: в вопросе временного мирного соглашения с Украиной есть нюансы - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: в вопросе временного мирного соглашения с Украиной есть нюансы
Президент РФ Владимир Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. РИА Новости, 13.03.2025
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специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
россия
курская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. "Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
украина
россия
курская область
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96
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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию
"Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию.
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владимир путин, украина, россия, курская область, видео
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, Россия, Курская область
Путин: в вопросе временного мирного соглашения с Украиной есть нюансы
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.
2025-03-13T19:03
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Путин: в вопросе временного мирного соглашения с Украиной есть нюансы

Путин: в вопросе перемирия с Украиной на 30 суток есть нюансы

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил за идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы.
"Мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое: что мы будем делать с этим участком в Калинине в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя, мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие?" - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинУкраинаРоссияКурская область
 
 
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