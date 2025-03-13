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Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004842292.html
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области
Украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Техника (ВСУ в Курской области - ред.) брошена полностью, вывезти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
курская область
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области

Путин: украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Техника (ВСУ в Курской области - ред.) брошена полностью, вывезти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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