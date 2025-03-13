https://ria.ru/20250313/putin-2004842292.html

Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области

Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области

Украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:59:00+03:00

2025-03-13T18:59:00+03:00

2025-03-13T18:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Техника (ВСУ в Курской области - ред.) брошена полностью, вывезти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины