https://ria.ru/20250313/putin-2004842292.html
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области
Украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T18:59:00+03:00
2025-03-13T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти, заявил президент РФ Владимир Путин. "Техника (ВСУ в Курской области - ред.) брошена полностью, вывезти ее невозможно, она там останется, это уже гарантированно", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курская область, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил, что украинскую технику невозможно вывезти из Курской области
Путин: украинская техника останется в Курской области, ее невозможно вывезти