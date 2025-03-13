https://ria.ru/20250313/putin-2004842182.html
Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу
Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу - РИА Новости, 13.03.2025
Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу
Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:58:00+03:00
2025-03-13T18:58:00+03:00
2025-03-13T21:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
суджа
курская область
россия
белоруссия
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу в Курской области."Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участки вклинения в Курскую область, будут исполнены, так же как и на других участках боевого соприкосновения. Не только Суджи, но и прилегающие населенные пункты", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/minoborony-2004716775.html
суджа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поблагодарил бойцов, освободивших Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области
Владимир Путин поблагодарил бойцов, освободивших Суджу и прилегающие населённые пункты в Курской области.
2025-03-13T18:58
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PT1M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, суджа, курская область, россия, белоруссия, александр лукашенко
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Суджа, Курская область, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко
Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу
Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу в Курской области