https://ria.ru/20250313/putin-2004842182.html

Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу

Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу - РИА Новости, 13.03.2025

Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу

Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу в Курской области. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:58:00+03:00

2025-03-13T18:58:00+03:00

2025-03-13T21:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

суджа

курская область

россия

белоруссия

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих, освободивших Суджу в Курской области."Я хочу поблагодарить всех наших бойцов, которые решили эту задачу. Уверен, что все планы, которые намечены на участки вклинения в Курскую область, будут исполнены, так же как и на других участках боевого соприкосновения. Не только Суджи, но и прилегающие населенные пункты", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/minoborony-2004716775.html

суджа

курская область

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поблагодарил бойцов, освободивших Суджу и прилегающие населенные пункты в Курской области Владимир Путин поблагодарил бойцов, освободивших Суджу и прилегающие населённые пункты в Курской области. 2025-03-13T18:58 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, суджа, курская область, россия, белоруссия, александр лукашенко