https://ria.ru/20250313/putin-2004841794.html
Путин рассказал, к чему должна привести остановка боев на Украине
Путин рассказал, к чему должна привести остановка боев на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал, к чему должна привести остановка боев на Украине
Прекращение боевых действий на Украине должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин кризиса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:57:00+03:00
2025-03-13T18:57:00+03:00
2025-03-13T18:57:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Прекращение боевых действий на Украине должно привести к долгосрочному миру и устранению первопричин кризиса, заявил президент России Владимир Путин. Российский президент в четверг в Кремле провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", личная встреча длилась 1 час 3 минуты, после чего переговоры продолжились в расширенном составе в формате обеда. "Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Украина, В мире
Путин рассказал, к чему должна привести остановка боев на Украине
Путин: остановка боевых действий на Украине должна привести к долгосрочному миру