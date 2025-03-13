https://ria.ru/20250313/putin-2004838926.html
Путин: акцию "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах
Путин: акцию "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: акцию "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах
Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:49:00+03:00
2025-03-13T18:49:00+03:00
2025-03-13T18:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", — сказал Путин. Белорусский лидер Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, москва, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Москва, Россия, В мире
Путин: акцию "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах
Путин: акцию движения "Бессмертный полк" организуют во многих городах Белоруссии