https://ria.ru/20250313/putin-2004838926.html

Путин: акцию "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах

Путин: акцию "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах - РИА Новости, 13.03.2025

Путин: акцию "Бессмертного полка" организуют во многих белорусских городах

Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:49:00+03:00

2025-03-13T18:49:00+03:00

2025-03-13T18:49:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", — сказал Путин. Белорусский лидер Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/bezopasnost-2004834356.html

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, москва, россия, в мире