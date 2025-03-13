https://ria.ru/20250313/putin-2004838196.html

Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин

Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин

Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:48:00+03:00

2025-03-13T18:48:00+03:00

2025-03-13T19:12:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, и там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые, достаточно крупные подразделения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

россия

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2025

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россия, владимир путин