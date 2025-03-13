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Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 13.03.2025 (обновлено: 19:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004838196.html
Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин
Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин
Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:48:00+03:00
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россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин."Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, и там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые, достаточно крупные подразделения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин
Российские войска наступают почти на всех участках фронта, заявил Путин

Путин: российские войска наступают почти на всех участках фронта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции
Военнослужащие группировки войск Север ВС РФ возле подбитого танка М1 Абрамс ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие группировки войск "Север" ВС РФ возле подбитого танка М1" Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи в ходе специальной военной операции
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Российские войска наступают практически на всех участках боевого соприкосновения, и там тоже создаются условия для того, чтобы мы взяли в блокирование целые, достаточно крупные подразделения", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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