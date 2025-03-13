https://ria.ru/20250313/putin-2004837852.html

Путин заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области

Путин заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 13.03.2025

Путин заявил об изоляции группировки ВСУ в Курской области

Группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем, заявил президент России... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:47:00+03:00

2025-03-13T18:47:00+03:00

2025-03-13T19:43:00+03:00

вооруженные силы украины

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владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем, заявил президент России Владимир Путин."Ситуация полностью под нашим контролем. Группировка, которая вторглась на нашу территорию, находится в изоляции. Это полная изоляция и полный огневой контроль", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров, комментируя ситуацию в курском приграничье.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

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вооруженные силы украины, курская область, владимир путин, дональд трамп, украина, в мире