Путин сообщил о переговорах по возвращению компаний на российский рынок
Путин: Россия ведет переговоры с некоторыми компаниями о их возращении на рынок
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи. 13 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о переговорах, которые ведутся в закрытом режиме с некоторыми зарубежными компаниями по вопросу возвращения на российский рынок: все проходит спокойно, достойно, с уважением друг к другу.
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"Уже сегодня, в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном их возвращении на наш рынок. Все спокойно, достойно, с уважением друг к другу и соблюдением взаимных интересов", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.