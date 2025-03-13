https://ria.ru/20250313/putin-2004837584.html

Путин сообщил о переговорах по возвращению компаний на российский рынок

Путин сообщил о переговорах по возвращению компаний на российский рынок - РИА Новости, 13.03.2025

Путин сообщил о переговорах по возвращению компаний на российский рынок

Президент России Владимир Путин сообщил о переговорах, которые ведутся в закрытом режиме с некоторыми зарубежными компаниями по вопросу возвращения на... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:47:00+03:00

2025-03-13T18:47:00+03:00

2025-03-13T19:23:00+03:00

владимир путин

белоруссия

москва

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил о переговорах, которые ведутся в закрытом режиме с некоторыми зарубежными компаниями по вопросу возвращения на российский рынок: все проходит спокойно, достойно, с уважением друг к другу."Уже сегодня, в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном их возвращении на наш рынок. Все спокойно, достойно, с уважением друг к другу и соблюдением взаимных интересов", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

белоруссия

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, белоруссия, москва, александр лукашенко, россия