https://ria.ru/20250313/putin-2004836930.html
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:46:00+03:00
2025-03-13T18:46:00+03:00
2025-03-13T18:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин."Там (в Курской области - ред.) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ - ред.), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Безопасность
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин
Владимир Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем Росси