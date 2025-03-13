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Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 13.03.2025 (обновлено: 18:58 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004836930.html
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:46:00+03:00
2025-03-13T18:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
курская область
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин."Там (в Курской области - ред.) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ - ред.), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Курская область, Безопасность
Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин

Владимир Путин: ситуация в Курской области полностью под контролем Росси

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Там (в Курской области - ред.) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ - ред.), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинКурская областьБезопасность
 
 
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