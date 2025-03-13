https://ria.ru/20250313/putin-2004836930.html

Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин

Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил Путин

Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:46:00+03:00

2025-03-13T18:46:00+03:00

2025-03-13T18:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

владимир путин

курская область

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ситуация в Курской области полностью под контролем России, заявил президент РФ Владимир Путин."Там (в Курской области - ред.) ситуация полностью под нашим контролем, и группировка (ВСУ - ред.), которая вторглась на нашу территорию, полностью в изоляции", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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2025

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россия, вооруженные силы украины, владимир путин, курская область, безопасность