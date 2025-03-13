https://ria.ru/20250313/putin-2004836548.html

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Путин назвал условие прекращения боевых действий - РИА Новости, 13.03.2025

Путин назвал условие прекращения боевых действий

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:44:00+03:00

2025-03-13T18:44:00+03:00

2025-03-13T19:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением со стороны США прекратить боевые действия на Украине.Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе."Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия", - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Путин подчеркнул, что данное предложение принимается только в случае, если этот шаг ведет к долгосрочному миру. "Это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", - добавил глава государства.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, россия, в мире, александр лукашенко, владимир зеленский