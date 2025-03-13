https://ria.ru/20250313/putin-2004835819.html

Путин высказался о возможности возвращения западных компаний в Россию

Путин высказался о возможности возвращения западных компаний в Россию - РИА Новости, 13.03.2025

Путин высказался о возможности возвращения западных компаний в Россию

Возвращение западных компаний на российский рынок может благотворно повлиять и на них, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:42:00+03:00

2025-03-13T18:42:00+03:00

2025-03-13T18:50:00+03:00

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Возвращение западных компаний на российский рынок может благотворно повлиять и на них, заявил президент РФ Владимир Путин."Конечно, возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний.", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin-2004837584.html

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россия, владимир путин, экономика