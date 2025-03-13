https://ria.ru/20250313/putin-2004835674.html

Западные рубежи Союзного Государства надежно прикрыты, заявил Путин

Западные рубежи Союзного Государства надежно прикрыты, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Западные рубежи Союзного Государства надежно прикрыты, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что западные рубежи Союзного Государства и ОДКБ надежно прикрыты. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:42:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные рубежи Союзного Государства и ОДКБ надежно прикрыты. Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров рассказал, что в ходе общения с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждались вопросы формирования общего оборонного пространства двух стран. "На белорусской территории развернута совместная региональная группировка войск, российские современные оборонные комплексы и тактическое ядерное оружие. Все это надежно прикрывает западные рубежи Союзного Государства и Организации договора о коллективной безопасности", - отметил глава государства.

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Путин: западные рубежи Союзного государства надежно прикрыты Путин: Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство 2025-03-13T18:42 true PT0M33S

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Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, одкб