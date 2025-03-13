https://ria.ru/20250313/putin-2004834765.html

Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры

Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры - РИА Новости, 13.03.2025

Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за содержательные переговоры. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:40:00+03:00

2025-03-13T18:40:00+03:00

2025-03-13T18:40:00+03:00

белоруссия

россия

москва

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за содержательные переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. "В заключение хочу еще раз поблагодарить президента Белоруссии за содержательные переговоры, которые, безусловно, послужат дальнейшему развитию российско-белорусских союзнических отношений. Причем во всех областях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html

белоруссия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, москва, владимир путин, александр лукашенко