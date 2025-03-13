https://ria.ru/20250313/putin-2004834765.html
Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры
Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры - РИА Новости, 13.03.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за содержательные переговоры. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:40:00+03:00
2025-03-13T18:40:00+03:00
2025-03-13T18:40:00+03:00
белоруссия
россия
москва
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за содержательные переговоры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. "В заключение хочу еще раз поблагодарить президента Белоруссии за содержательные переговоры, которые, безусловно, послужат дальнейшему развитию российско-белорусских союзнических отношений. Причем во всех областях", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/peregovory--2004823096.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, москва, владимир путин, александр лукашенко
Белоруссия, Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры
Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры в формате тет-а-тет