https://ria.ru/20250313/putin-2004833948.html

Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии

Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025

Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии

Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:39:00+03:00

2025-03-13T18:39:00+03:00

2025-03-13T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России Владимир Путин. "Россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

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владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, россия, в мире