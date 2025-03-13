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Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
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18:39 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004833948.html
Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии
Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии
Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:39:00+03:00
2025-03-13T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России Владимир Путин. "Россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/putin-2004833164.html
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владимир путин, александр лукашенко, москва, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Москва, Белоруссия, Россия, В мире
Путин рассказал о новых правах избирателей в России и Белоруссии

Путин: россияне в Белоруссии и белорусы в РФ будут участвовать в местных выборах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россияне, живущие в Белоруссии, и проживающие в РФ белорусы смогут участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты, заявил президент России Владимир Путин.
"Россияне, постоянно живущие на территории Белоруссии, и проживающие на постоянной основе в России белорусы могут теперь участвовать в местных выборах и как избиратели, и как кандидаты", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись его переговоры с российским лидером в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияРоссияВ мире
 
 
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