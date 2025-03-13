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Путин заявил об общих позициях у России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
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18:37 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004833164.html
Путин заявил об общих позициях у России и Белоруссии
Путин заявил об общих позициях у России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил об общих позициях у России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Белоруссии общие позиции по большинству глобальных и региональных проблем. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:37:00+03:00
2025-03-13T18:37:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Белоруссии общие позиции по большинству глобальных и региональных проблем. Путин в четверг в Кремле провел переговоры с Лукашенко. Как сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", личная встреча длилась 1 час 3 минуты, после чего переговоры продолжились в расширенном составе в формате обеда. "Естественно затронули на переговорах и вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Наши государства выступают с общей позиции по большинству глобальных и региональных проблем, успешно взаимодействуют в СНГ и ОДКБ, оказывают друг другу товарищеское содействие и на других многосторонних площадках", - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, белоруссия, владимир путин, снг, одкб, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, СНГ, ОДКБ, В мире
Путин заявил об общих позициях у России и Белоруссии

Путин: Россия и Белоруссия выступают с общей позицией по большинству проблем

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ и Белоруссии общие позиции по большинству глобальных и региональных проблем.
Путин в четверг в Кремле провел переговоры с Лукашенко. Как сообщал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого", личная встреча длилась 1 час 3 минуты, после чего переговоры продолжились в расширенном составе в формате обеда.
"Естественно затронули на переговорах и вопросы дальнейшей координации действий на международной арене. Наши государства выступают с общей позиции по большинству глобальных и региональных проблем, успешно взаимодействуют в СНГ и ОДКБ, оказывают друг другу товарищеское содействие и на других многосторонних площадках", - сказал глава государства во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Вчера, 18:13
 
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