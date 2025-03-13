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Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы - РИА Новости, 13.03.2025
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18:34 13.03.2025 (обновлено: 19:24 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004831814.html
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы
Президент России Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:34:00+03:00
2025-03-13T19:24:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. "Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы по двустороннему взаимодействию в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы

Путин и Лукашенко обменялись мнениями по международным и региональным вопросам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
«
"Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы по двустороннему взаимодействию в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров
Вчера, 18:13
 
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