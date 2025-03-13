https://ria.ru/20250313/putin-2004831814.html

Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы

Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы - РИА Новости, 13.03.2025

Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы

Президент России Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:34:00+03:00

2025-03-13T18:34:00+03:00

2025-03-13T19:24:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

политика

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. "Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы по двустороннему взаимодействию в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/zayavlenie-2004822902.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика