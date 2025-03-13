https://ria.ru/20250313/putin-2004831814.html
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы - РИА Новости, 13.03.2025
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы
Президент России Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:34:00+03:00
2025-03-13T18:34:00+03:00
2025-03-13T19:24:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
политика
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. "Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы по двустороннему взаимодействию в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/zayavlenie-2004822902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
Путин и Лукашенко обсудили международные и региональные вопросы
Путин и Лукашенко обменялись мнениями по международным и региональным вопросам