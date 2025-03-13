https://ria.ru/20250313/putin-2004831633.html

Путин: Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных условиях

Путин: Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных условиях - РИА Новости, 13.03.2025

Путин: Россия поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных условиях

Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:34:00+03:00

2025-03-13T18:34:00+03:00

2025-03-13T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на выгодных и преференциальных условиях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Приоритетной сферой российско-белорусского взаимодействия является и энергетика. Наша страна традиционно поставляет в Белоруссию нефть и газ на весьма выгодных и преференциальных условиях, что является серьезным подспорьем для белорусской экономики", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

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владимир путин, россия, белоруссия, в мире