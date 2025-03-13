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Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 13.03.2025
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18:29 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004829148.html
Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС
Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 13.03.2025
Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС
Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:29:00+03:00
2025-03-13T18:29:00+03:00
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владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в текущем году", - сказал глава государства во время пресс-конференции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
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россия, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евразийский союз, в мире
Россия, Белоруссия, Москва, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Евразийский Союз, В мире
Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС

Путин: хорошими темпами развивается взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в текущем году", - сказал глава государства во время пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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