https://ria.ru/20250313/putin-2004829148.html

Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС

Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 13.03.2025

Путин оценил взаимодействие России и Белоруссии в рамках ЕАЭС

Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:29:00+03:00

2025-03-13T18:29:00+03:00

2025-03-13T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в текущем году", - сказал глава государства во время пресс-конференции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.

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белоруссия

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россия, белоруссия, москва, владимир путин, александр лукашенко, евразийский экономический союз, евразийский союз, в мире