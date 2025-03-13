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Путин рассказал о продолжении интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
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18:22 13.03.2025 (обновлено: 18:31 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004826717.html
Путин рассказал о продолжении интеграции России и Белоруссии
Путин рассказал о продолжении интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 13.03.2025
Путин рассказал о продолжении интеграции России и Белоруссии
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:22:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, сообщил президент РФ Владимир Путин."Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin-2004828473.html
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Путин: Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство
Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство, отметил Путин после переговоров с Лукашенко
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россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал о продолжении интеграции России и Белоруссии

Путин: РФ и Белоруссия продолжат строить Союзное государство

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин прокомментировал визит Лукашенко в Россию после его переизбрания
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