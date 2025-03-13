https://ria.ru/20250313/putin-2004826161.html
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны - РИА Новости, 13.03.2025
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:21:00+03:00
2025-03-13T18:21:00+03:00
2025-03-13T18:26:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере."Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin-2004827676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Политика
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны
Путин: с Лукашенко подробно обсудили вопросы экономики, безопасности и обороны