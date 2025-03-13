https://ria.ru/20250313/putin-2004826161.html

Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны

Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны - РИА Новости, 13.03.2025

Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:21:00+03:00

2025-03-13T18:21:00+03:00

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владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

политика

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере."Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://ria.ru/20250313/putin-2004827676.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, политика