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Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны - РИА Новости, 13.03.2025
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18:21 13.03.2025 (обновлено: 18:26 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004826161.html
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны - РИА Новости, 13.03.2025
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:21:00+03:00
2025-03-13T18:26:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
политика
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере."Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin-2004827676.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, политика
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, Политика
Путин обсудил с Лукашенко вопросы экономики, безопасности и обороны

Путин: с Лукашенко подробно обсудили вопросы экономики, безопасности и обороны

© Фото : Пул Первого/TelegramПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере.
«
"Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Переговоры с Лукашенко прошли в дружеской атмосфере, заявил Путин
Вчера, 18:24
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияПолитика
 
 
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