https://ria.ru/20250313/putin-2004825430.html

Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями

Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями - РИА Новости, 13.03.2025

Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями

Белоруссия и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партерами и настоящими друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:19:00+03:00

2025-03-13T18:19:00+03:00

2025-03-13T20:33:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004783405_0:259:3012:1953_1920x0_80_0_0_5425ff783d6687bba09c5d57403c2d7e.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партерами и настоящими друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин."Беларуссия и Россия не только ближайшие соседи, но и надежные союзники, подлинно стратегические партнеры и настоящие друзья. В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, владимир путин