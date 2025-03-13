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Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями
Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями - РИА Новости, 13.03.2025
Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями
Белоруссия и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партерами и настоящими друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:19:00+03:00
2025-03-13T18:19:00+03:00
2025-03-13T20:33:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партерами и настоящими друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин."Беларуссия и Россия не только ближайшие соседи, но и надежные союзники, подлинно стратегические партнеры и настоящие друзья. В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, белоруссия, владимир путин
Россия, Белоруссия, Владимир Путин
Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями
Путин назвал Россию и Белоруссию настоящими друзьями и надежными союзниками
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Белоруссия и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партерами и настоящими друзьями, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Беларуссия и Россия не только ближайшие соседи, но и надежные союзники, подлинно стратегические партнеры и настоящие друзья. В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.