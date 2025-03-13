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В Кремле объяснили появление Путина в военной форме - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:39 13.03.2025 (обновлено: 16:49 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004793502.html
В Кремле объяснили появление Путина в военной форме
В Кремле объяснили появление Путина в военной форме - РИА Новости, 13.03.2025
В Кремле объяснили появление Путина в военной форме
Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:39:00+03:00
2025-03-13T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
дмитрий песков
курская область
россия
павел зарубин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в форме с армейским камуфляжем.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
курская область
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Песков прокомментировал появление Путина в военной форме
Песков прокомментировал появление Путина в военной форме
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владимир путин, дмитрий песков, курская область, россия, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Курская область, Россия, Павел Зарубин
В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

Песков: Путин дал сигнал решимости освободить Курскую область в ближайшее время

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«
"Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в форме с армейским камуфляжем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДмитрий ПесковКурская областьРоссияПавел Зарубин
 
 
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