https://ria.ru/20250313/putin-2004793502.html

В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

В Кремле объяснили появление Путина в военной форме - РИА Новости, 13.03.2025

В Кремле объяснили появление Путина в военной форме

Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:39:00+03:00

2025-03-13T16:39:00+03:00

2025-03-13T16:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир путин

дмитрий песков

курская область

россия

павел зарубин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в форме с армейским камуфляжем.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

курская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Песков прокомментировал появление Путина в военной форме Песков прокомментировал появление Путина в военной форме 2025-03-13T16:39 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, дмитрий песков, курская область, россия, павел зарубин