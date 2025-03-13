https://ria.ru/20250313/putin-2004770746.html

Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко

Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025

Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию принесет хорошие результаты. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:41:00+03:00

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2025-03-13T15:41:00+03:00

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

политика

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию принесет хорошие результаты. Переговоры президентов России и Белоруссии проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Путин и Лукашенко, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. "Желаю вам всего самого доброго, братскому белорусскому народу всего доброго. Уверен, что и сегодняшний визит пройдет на хорошем уровне, с хорошими результатами. Добро пожаловать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика