https://ria.ru/20250313/putin-2004770746.html
Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко
Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко - РИА Новости, 13.03.2025
Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию принесет хорошие результаты. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:41:00+03:00
2025-03-13T15:41:00+03:00
2025-03-13T15:41:00+03:00
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004767426_476:587:3072:2048_1920x0_80_0_0_333d59ccddb1e7819d516fd2d01869cc.jpg
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию принесет хорошие результаты. Переговоры президентов России и Белоруссии проходят в Большом Кремлевском дворце в четверг. Путин и Лукашенко, как ожидается, обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества и актуальные международные вопросы. "Желаю вам всего самого доброго, братскому белорусскому народу всего доброго. Уверен, что и сегодняшний визит пройдет на хорошем уровне, с хорошими результатами. Добро пожаловать", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004767426_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_447df6c1227255c9d3b3af1dfe51b722.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, политика
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Политика
Путин надеется на хорошие результаты визита Лукашенко
Путин надеется, что визит Лукашенко в Россию принесет хорошие результаты