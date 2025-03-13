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Путин: отношения России и Белоруссии могли бы быть примером - РИА Новости, 13.03.2025
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15:40 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004770508.html
Путин: отношения России и Белоруссии могли бы быть примером
Путин: отношения России и Белоруссии могли бы быть примером - РИА Новости, 13.03.2025
Путин: отношения России и Белоруссии могли бы быть примером
Отношения РФ и Белоруссии развиваются таким образом, что могли бы быть примером для других стран, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:40:00+03:00
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россия
белоруссия
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александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Белоруссии развиваются таким образом, что могли бы быть примером для других стран, заявил президент России Владимир Путин. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг проведут переговоры в Кремле. Белорусский лидер ранее в этот день прибыл в Россию с официальным визитом. "У нас сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечивания безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене", - сказал Путин в ходе переворов.
https://ria.ru/20250313/putin--2004766113.html
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, В мире
Путин: отношения России и Белоруссии могли бы быть примером

Путин: отношения России и Белоруссии могли бы быть примером для других стран

© Фото : Пул Первого/TelegramВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пул Первого/Telegram
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отношения РФ и Белоруссии развиваются таким образом, что могли бы быть примером для других стран, заявил президент России Владимир Путин.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг проведут переговоры в Кремле. Белорусский лидер ранее в этот день прибыл в Россию с официальным визитом.
"У нас сегодня развиваются отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечивания безопасности государств, нашего сотрудничества на международной арене", - сказал Путин в ходе переворов.
Путин об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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