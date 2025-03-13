https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html

Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой

Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой - РИА Новости, 13.03.2025

Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:32:00+03:00

2025-03-13T15:32:00+03:00

2025-03-13T15:32:00+03:00

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в Россию. "Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Очень приятно, что вы свой первый визит после переизбрания в качестве президента Белоруссии решили навести именно в Россию. Собственно говоря, это понятно: мне кажется, потому что именно между Россией и Белоруссией особые отношения - союзнические, братские", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.

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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире