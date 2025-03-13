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Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой - РИА Новости, 13.03.2025
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15:32 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004767910.html
Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой
Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой - РИА Новости, 13.03.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:32:00+03:00
2025-03-13T15:32:00+03:00
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в Россию. "Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Очень приятно, что вы свой первый визит после переизбрания в качестве президента Белоруссии решили навести именно в Россию. Собственно говоря, это понятно: мне кажется, потому что именно между Россией и Белоруссией особые отношения - союзнические, братские", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.
https://ria.ru/20250313/putin--2004766113.html
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, в мире
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, В мире
Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил Россию первой

Путин поблагодарил Лукашенко за то, что он посетил РФ первой после переизбрания

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что он совершил свой первый зарубежный визит после переизбрания именно в Россию.
"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Очень приятно, что вы свой первый визит после переизбрания в качестве президента Белоруссии решили навести именно в Россию. Собственно говоря, это понятно: мне кажется, потому что именно между Россией и Белоруссией особые отношения - союзнические, братские", - сказал Путин во время российско-белорусских переговоров.
Путин об отношениях России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин оценил отношения России и Белоруссии
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Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
 
 
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